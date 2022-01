Maker Oral-B en Pampers voorziet meer omzet na verhogen prijzen

Schoonmaak- en verzorgingsmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) heeft zijn omzetverwachtingen voor heel dit jaar verhoogd. De maker van onder meer Oral-B-tandpasta en Pampers-luiers verhoogde onlangs zijn prijzen, omdat de grondstoffen voor veel van zijn producten en het vervoer duurder waren geworden.

Volgens P&G hebben klanten goed gereageerd op de prijsverhogingen. De concurrent van Unilever is nog niet klaar met het verhogen van de prijzen. In februari wil het bedrijf meer geld gaan vragen voor wasmiddelen en in april gaan de prijzen van sommige gezondheidsmerken omhoog. Volgens topman Jon Moeller kan dat omdat de vraag momenteel hoger is dan het aanbod.

“We bieden producten aan voor verschillende budgetten”, liet financieel directeur Andre Schulten weten. Volgens de Duitser is de onderneming daarom in een goede positie om onder meer inflatie het hoofd te bieden.

In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg de omzet 21 miljard dollar, omgerekend 18,5 miljard euro. Daarvan hield het bedrijf 4,2 miljard dollar over als winst. Een jaar eerder bedroegen de verkopen van P&G, dat ook achter de shampoos van Pantène en Head & Shoulders, scheerproducten van Gillette en Ariel-wasmiddel zit, nog 19,7 miljard dollar. Toen was er een winst van 3,9 miljard dollar.