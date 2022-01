Reisbranche vindt quarantaineregels in Nederland onlogisch

De reisbranche wil dat de overheid eindelijk eens met “logische quarantaineregels” komt. “Het geduld bij reisorganisaties is zo langzamerhand wel op”, zegt voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR. Hij ergert zich eraan dat het quarantainebeleid dat vrijdag door het kabinet werd uitgedragen nog niet logisch zou zijn uitgewerkt.

Tijdens de laatste persconferentie meldden premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers dat mensen die een booster hebben gehad of zijn hersteld van corona niet meer in quarantaine hoeven, legt Oostdam uit. Dit zelfs niet als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. “Maar diezelfde overheid zegt op zijn website dat reizigers die terugkeren uit een zeerhoogrisicogebied, óók volledig gevaccineerd of hersteld én een negatieve PCR-test hebben, dat zij bij terugkeer wél tien dagen in quarantaine moeten. Hoe inconsequent wil je zijn?”

De situatie kost reisondernemingen volgens Oostdam “weer heel veel geld”. Niemand wil na zijn buitenlandse vakantie nog eens tien dagen in quarantaine en annuleert zijn reis in zo’n geval, stelt hij in een oproep aan het kabinet.

De ANVR-baas zegt dat zijn branche eerder regelmatig signalen heeft gekregen vanuit de overheid dat de oranje reisadviezen van veel landen buiten de EU snel aangepast zouden gaan worden. Maar dat is er tot nu toe nog niet van gekomen. Oostdam dringt erop aan dat de overheid de reisadviezen voor landen waar eigenlijk toch best naartoe gereisd zou kunnen worden, zo snel mogelijk aanpast. Daarbij wijst hij hier erop dat de omikronvariant van het coronavirus weliswaar besmettelijk maar minder ziekmakend is.