Rutte wil wachten op advies over vermogensongelijkheid

Premier Mark Rutte wil best kijken naar manieren om de vermogensongelijkheid in Nederland te verkleinen, maar hij wacht daarvoor wel een onderzoek af van ambtenaren van verschillende ministeries. Zij publiceren nog voor de zomer een rapport hierover. Het kabinet kom daarna pas met een reactie, zegt Rutte.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg de premier wat het nieuwe kabinet wil doen om vermogensongelijkheid aan te pakken. Rutte IV neemt namelijk wel maatregelen om het verschil in inkomen tussen groepen te verkleinen, maar vooral het verschil in hoeveel mensen bezitten (hoeveel vermogen ze hebben) is volgens een aantal politieke partijen juist een groeiend probleem. Bijvoorbeeld het verschil tussen huizenbezitters en huurders wordt steeds groter.

Ook Rutte geeft toe dat de vermogensongelijkheid “de laatste jaren relevanter is geworden”. Maar het zwaarder belasten van vermogen is geen doel op zich, benadrukt hij.

Zijn reactie kwam hem op een verontwaardigde reactie van Klaver, DENK-leider Farid Azarkan, PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen en SP’er Lilian Marijnissen te staan. Klaver betichtte de premier in het debat zelfs van “blufpoker”. “Alle partijen verhoogden in hun verkiezingsprogramma de lasten op vermogen. En het compromis is dat er 100 miljoen lastenverlichting in het regeerakkoord staat”, concludeert de GroenLinks-leider. Ook Ploumen wil weten hoe het “in dat Logement” is gegaan, verwijzend naar de plek waar de meeste formatieonderhandelingen plaatsvonden.

Klaver gaf aan dat er genoeg rapporten liggen over het belasten van vermogens. Hij overhandigde de rapporten in het debat aan de premier. De GroenLinks-leider vindt het moeilijk te geloven dat Rutte “anno 2022 nog geen opvatting heeft over de vermogensongelijkheid”, wat volgens Klaver juist “de grootste aanjager van ongelijkheid in Nederland” is.

Rutte geeft aan dat hij het “oprecht interessant” vindt om “te kijken hoe de adviseurs zeggen hoe we beleidsmatig daarnaar moeten kijken”. Maar vooruitlopen op het ambtelijke advies wil hij niet, houdt Rutte vol.

Gert-Jan Segers, leider van coalitiepartij ChristenUnie, geeft aan dat er bij zijn partij wel “politeke openheid” is om de belasting op werk te verschuiven naar belasting op vermogen. “Daar gaan we rustig over doorpraten”, aldus Segers.