Steeds vaker meer dan 1 miljoen betaald voor een huis

Een steeds groter deel van de huizen gaat weg voor meer dan een miljoen euro. Volgens makelaarsvereniging NVM komt dat niet alleen door de harde stijging van de huizenprijzen in het algemeen. Ook hebben Nederlanders door de coronacrisis meer geld op de bank en zijn zij de laatste tijd steeds vaker bereid dit uit te geven aan comfortabel wonen. Vooral in de grote steden en de rijkere delen van Noord-Holland zoals het Gooi kostten veel huizen meer dan een miljoen, aldus NVM.

Jarenlang lag het percentage huizen waar dit bedrag voor werd betaald zo ongeveer op 1 tot 1,5 procent van alle verkopen. Dat is sinds de start van de coronacrisis snel opgelopen tot bijna 5 procent tijdens het afgelopen kwartaal. De huizenprijzen in deze categorie stijgen wel minder hard dan het algemene gemiddelde van zo’n 20 procent van de laatste tijd, zegt een woordvoerder van NVM. De markt voor deze vaak wat grotere woningen is minder krap, omdat ook de vraag minder is.

Maar sinds corona blijken wel meer mensen bereid meer dan een miljoen te betalen voor een huis. “We zien dat wooncomfort steeds belangrijker wordt. Bijvoorbeeld het hebben van een extra kamer.” Dat kan volgens de zegsman te maken hebben met het thuiswerken.

Gelet op de locaties waar deze bedragen worden betaald, blijkt ook de omgeving belangrijk. “Prettig wonen, in het groen, met voorzieningen dichtbij”, zegt hij. In Blaricum, Bloemendaal en Wassenaar ging een bovengemiddeld groot deel van de woningen voor meer dan een miljoen van de hand.

Vaak bleken deze woningen relatief oud, vaak van voor de oorlog. Ook zijn ze vaak vrijstaand, behalve in Amsterdam. Daar zijn zeven van de tien verkochte woningen van boven een miljoen appartementen.

De prijs per vierkante meter was voor woningen van meer dan een miljoen 6500 euro, tegenover 3900 euro voor woningen onder dat bedrag.