Tech drukt sentiment Wall Street, P&G wint na cijferupdate

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Met name techfondsen kleurden rood uit vrees voor hogere rentes. Ook inflatiezorgen spelen een rol nu de olieprijzen weer hard oplopen. Een handelsupdate van Procter & Gamble (P&G), maker van onder andere Pampers en Oral-B, werd goed ontvangen.

De Dow-Jonesindex sloot na een hogere opening 1 procent lager op 35.028,65 punten. De S&P 500 verloor ook 1 procent, tot 4532,76 punten en techbeurs Nasdaq zakte 1,2 procent tot 14.340,25 punten. De techgraadmeter raakte dinsdag ook al 2,6 procent kwijt.

Het begin van het nieuwe jaar wordt gekenmerkt door sterke schommelingen. Zo sorteren beleggers voor op de mogelijke verkrapping van het monetaire beleid, waardoor ze voorzichtiger worden over de winstgroei. Verder zijn er zorgen over de verstoringen in de leveringsketen en de problemen als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus. Dat zet onder andere de winstverwachtingen van bedrijven onder druk, omdat de kosten voor ondernemingen oplopen. Verliezen van zwaargewichten als Apple, Amazon en Tesla drukten daarbij woensdag op de graadmeters.

Daartegenover stonden dan weer beter dan verwachte resultaten van een reeks bedrijven, al werd het optimisme gedurende de sessie wel minder. P&G won 3,4 procent. De concurrent van Unilever boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht en schroefde de omzetverwachting op.

Bank of America sloot met een winst van 0,4 procent. De bank verstrekte weer meer leningen aan consumenten en bedrijven in het vierde kwartaal. Beleggers zien daarin een signaal dat het vertrouwen in het economische herstel sterk blijft. Morgan Stanley (plus 1,8 procent) zag een eerdere winst ook goeddeels verdampen. De bank zag vooral zijn inkomsten uit de handel in aandelen sterk toenemen.

AT&T en Verizon kwamen nauwelijks van hun plek. De grote Amerikaanse telecombedrijven zullen hun 5G-masten rondom vliegvelden voorlopig nog niet aanzetten, om verstoringen van het vliegverkeer te voorkomen. De snelle mobiele verbindingen maken gebruik van frequenties die dicht bij die van sommige vliegtuigapparatuur liggen en dat zou mogelijk tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

De euro was 1,1350 dollar waard, gelijk aan het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 86,43 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 88,01 dollar per vat.