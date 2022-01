Thuisdrinkers zorgen voor recordverkoop flessen champagne

De verkoop van champagne is vorig jaar op recordhoogte uitgekomen. In totaal werden 320 miljoen flessen verkocht. Die waren volgens voorlopige cijfers goed voor een omzet van 5,5 miljard euro, meldden vertegenwoordigers van de sector. Vooral thuis werd meer champagne gedronken.

De champagneverkoop steeg afgelopen jaar op jaarbasis met 32 procent. In het eerste jaar van de crisis werd de verkoop van de drank nog hard geraakt, deels doordat de horeca lange tijd dicht was en evenementen niet doorgingen. In 2020 was sprake van een verkoopmin van 20 procent.

Volgens het Comité champagne, dat de champagnehuizen en -wijngaarden vertegenwoordigt, is de crisis nog steeds niet voorbij. De consumptie van champagne thuis heeft daarbij wel “het voortouw genomen”. “Consumenten hebben besloten om zich thuis een pleziertje te gunnen, ondanks de sombere sfeer.”

Het plotse herstel van de vraag heeft sommige producenten verrast. Dat leidde tot een tekort aan voorraad door de problemen binnen de toeleveringsketens door het coronavirus. Champagnehuizen als Ruinart, Moët & Chandon en Dom Pérignon konden bijvoorbeeld in Spanje niet voldoen aan de vraag.

De omzet vorig jaar lag aanzienlijk hoger dan de 5 miljard euro die voor de pandemie regelmatig werd gehaald. De sector hoopt dat het cijfer een voorbode is voor een nieuwe “groeicyclus”.