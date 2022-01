Tienduizenden handtekeningen onder horeca-petitie

De petitie waarin Koninklijke Horeca Nederland (KHN) oproept om de regels voor de horecasector per direct te versoepelen is woensdagmiddag al bijna 43.000 keer ondertekend. De branchevereniging vindt het “onnodig en onrechtvaardig” dat de coronamaatregelen voor de horeca, maar ook voor de cultuursector, onlangs niet zijn versoepeld. Met de petitie, die na de laatste persconferentie werd begonnen, probeert KHN de druk op de politiek op te voeren voorafgaand aan het coronadebat op donderdag.

Volgens KHN lijkt de omikronvariant een stuk minder gevaarlijk. Daarbij is de boostercampagne goed op gang gekomen. Verder zou er eerder afgesproken zijn om de ruimte om te versoepelen eerlijk te verdelen. Maar met het dichthouden van horeca en cultuur is daar geen sprake van, aldus KHN. Verder wijst de organisatie er bij herhaling op dat het aantal besmettingen dat te herleiden is tot de horeca “zeer gering” is.

Sowieso willen horecaondernemers tijdig weten wanneer ze hun zaken wel weer open mogen doen. Op 25 januari staat een nieuwe persconferentie gepland, maar ruim voor dat moment zouden ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Ook om rekening te kunnen houden met het doen van inkopen en het inroosteren van personeel.

De petitie wordt voorafgaand aan het coronadebat in de Tweede Kamer in Den Haag aangeboden. Dit gaat gepaard met een vernieuwde routekaart. Daarin wil de branchevereniging zeker geen sluitingstijd om 17.00 uur, maar een ‘inloopstop’ om 22.00 uur. Veel horecaondernemers verdienen meer in de avonduren dan overdag, zo redeneert KHN.