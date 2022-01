Unilever doet geen hoger bod op maker Aquafresh en Advil

Unilever is niet van plan een hoger bod uit te brengen op de consumentendivisie van farmaceut GSK. Het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern deed eerder het voorstel om het GSK-onderdeel dat onder andere Advil-pijnstillers en de tandpasta’s Sensodyne en Aquafresh maakt voor 50 miljard pond (ongeveer 60 miljard euro) over te nemen. GSK en minderheidsaandeelhouder Pfizer gingen daar niet mee akkoord.

Unilever, dat zelf merken als Ola, Axe, Prodent en Biotex bezit, bevestigde onlangs interesse te hebben in het onderdeel dat GSK zelfstandig naar de beurs wil brengen. Begin deze week benadrukte het bedrijf nogmaals dat de activiteiten een welkome aanvulling zouden zijn op de eigen merken. Maar een hoger bod zit er niet in, meldt Unilever nu, onder andere omdat het concern “strikte financiĆ«le discipline” nastreeft.

De overnameplannen, die nu zo goed als zeker niet doorgaan, passen in de strategie waarbij Unilever zich meer en meer op gezondheid, beauty en hygiĆ«ne wil richten. Daar staat tegenover dat Unilever versneld afscheid wil nemen van merken die niet meer binnen de strategie passen. Dat is ook nodig om geld op te halen voor overnames. Daarbij gaat het om voedselmerken die niet genoeg groeien. Het is nadrukkelijk niet zo dat Unilever van de hele voedingsmiddelendivisie af wil, zei topman Alan Jope. Zo staan het ijsmerk Ben & Jerry’s en de mayonaise van Hellmann’s er goed voor.

Op de beurs zal het nieuws mogelijk met opluchting worden ontvangen. Unilever verloor deze week bijna 6 procent op de aandelenbeurs in Amsterdam, waarschijnlijk omdat beleggers schrokken van de overnameambities. Ratingbureau Fitch waarschuwde dat het doorgaan van de deal waarschijnlijk voor een lagere kredietwaardigheid van Unilever zorgt.

De consumententak van GSK is volgens analisten nu zo’n 48 miljard pond waard. Maar het bedrijf houdt in maart een investeerdersdag en met de informatie die dan naar buiten komt kan de waardering mogelijk worden bijgesteld.