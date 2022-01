Vliegtuigfabrikant Airbus wil duizenden werknemers aannemen

Vliegtuigfabrikant Airbus heeft duizenden nieuwe werknemers nodig. De lucht- en ruimtevaartindustrie vertoont volgens het in meerdere landen aanwezige concern namelijk sterke tekenen van herstel na de eerdere coronadip. Ook voorziet Airbus extra werk in verband met het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

Wereldwijd wil Airbus in de eerste helft van dit jaar ongeveer 6000 nieuwe medewerkers aannemen. Een derde van die groep moet bestaan uit jong afgestudeerden. De grote rivaal van het Amerikaanse Boeing zit ook in Nederland, maar hoeveel nieuwe Nederlandse banen het betreft is niet naar buiten gebracht.

Of het Airbus gaat lukken om komende maanden zoveel nieuwe krachten te werven, valt nog te bezien. Op de arbeidsmarkt is de laatste tijd sprake van grote krapte. Veel bedrijven zijn door het economisch herstel uit de coronacrisis naarstig op zoek naar personeel.

In Nederland betwijfelde het Centraal Planbureau (CPB) onlangs zelfs of het nieuwe kabinet de komende jaren wel alle miljarden kan uitgeven die het wil. Je kunt volgens de belangrijke adviseur van het kabinet dan wel veel extra overheidsuitgaven plannen, maar het zal heel lastig worden om genoeg geschikt personeel te vinden om alles uit te voeren.

Volgens Thierry Baril, die bij Airbus gaat over personeelszaken, zal het concern na de eerste rekruteringsgolf in juni opnieuw beoordelen aan hoeveel nieuwe krachten nog behoefte is. Hij voegt eraan toe dat er niet alleen gekeken wordt naar de “nieuwe vaardigheden” die Airbus nodig heeft voor als de coronacrisis weer helemaal voorbij is. Het concern zal bij de werving ook rekening houden met de diversiteit binnen het eigen personeelsbestand.