2000e Action-filiaal gaat open in Praag

Discountketen Action opent op donderdag zijn tweeduizendste filiaal. De nieuwste winkel is gesitueerd in de Tsjechische hoofdstad Praag. Volgens Action-topvrouw Hajir Hajji, die zelf ooit als vakkenvuller begon bij de keten, is de opening “een geweldige mijlpaal”. Ze gaf daarbij gelijk aan dat de keten in de nabije toekomst nog sneller wil groeien.

Action begon in 1993 met een eerste winkel in Enkhuizen. Daarna is het bedrijf naar eigen zeggen van land tot land uitgebreid. In 2003 stond de teller op honderd winkels. Twee jaar later werd de stap naar België gezet en in de loop van de tijd volgden meer landen. De duizendste winkel opende in 2017 de deuren. Behalve in Nederland en Tsjechië heeft de discounter nu winkels in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen en Italië. Het hoofdkantoor van de keten staat in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

Van de 2000 winkels staan er 401 in Nederland. Verder telt Action in Europa momenteel elf distributiecentra. Bij het bedrijf werken zo’n 65.000 medewerkers, van wie 20.000 in Nederland. Action was in 2020 goed voor een omzet van 5,6 miljard euro.

Action maakte verder bekend ook op het gebied van duurzaamheid stappen te willen zetten. Het bedrijf wil al zijn filialen eind 2024 op hernieuwbare energie laten draaien. Dat betekent ook dat de winkels van het aardgas af gaan. Binnenkort komt het bedrijf naar eigen zeggen met een update over zijn verdere duurzaamheidsambities.