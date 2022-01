ACM: vakantiebedrijven nog vaak in de fout met verborgen kosten

Vakantieaanbieders gaan nog vaak in de fout met extra kosten die niet duidelijk op hun websites worden vermeld. In de slag om klanten adverteren deze bedrijven met gunstige prijskaartjes voor bijvoorbeeld vakantiehuizen. Pas bij het boeken wordt klanten duidelijk dat ze meer geld kwijt zijn dan ze hadden verwacht. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) benadrukt dat dit niet mag en kondigt acties aan.

De ACM onderzocht de afgelopen periode websites van aanbieders van vakanties of accommodaties. Bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor schoonmaken, lakens of reserveren, staan vaak niet duidelijk vermeld. Vaak tonen vakantieaanbieders die pas als je op een i-symbool voor meer informatie klikt. In de praktijk klikken klanten nauwelijks op die button, stelt de ACM.

De toezichthouder gaat de komende tijd extra controleren op welke manier vakantiesites prijzen vermelden. In april zijn aanbieders van vakantiehuisjes op parken aan de beurt. Daarna volgen reisaanbieders. Als blijkt dat ze hun prijzen niet juist vermelden, riskeren ze een boete of een last onder dwangsom.

“Voor een consument die een accommodatie of een reis boekt, moet de prijs in één oogopslag duidelijk zijn”, zegt ACM-bestuurder Edwin van Houten. “Hij mag niet pas in het boekingsproces geconfronteerd worden met allerlei extra kosten die hij moet betalen.”

De reisbranche reageert verbaasd op het harde oordeel van de ACM. “Ik vind het wat ver gaan om te zeggen dat we niet aan de regels voldoen”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van reisbrancheorganisatie ANVR. “Volgens onderzoek van de ACM drukken mensen vaak niet op de i’tjes. Dat kan, maar tot vandaag was dit altijd voldoende geweest.” Volgens Oostdam is het nog veel werk om websites aan te passen. “We gaan ervan uit dat we daar dan ook enige tijd voor krijgen.”

Volgens de ACM zijn er goede alternatieven om klanten direct een duidelijk beeld te geven van de werkelijke kosten van een reservering. Als aanbieders van reizen of vakantiehuisjes klanten direct laten invullen met hoeveel mensen en voor welke periode ze op vakantie willen, kunnen ze volgens de marktwaakhond meteen de juiste prijzen geven.