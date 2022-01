Amazon opent eigen kledingwinkel in omgeving Los Angeles

Webwinkelconcern Amazon opent later dit jaar een eigen kledingwinkel in de omgeving van Los Angeles. Daarmee breidt het Amerikaanse bedrijf verder uit in de fysieke detailhandel.

Zo heeft Amazon met Amazon Go al een aantal jaar kassaloze supermarkten die camera’s en andere sensoren gebruiken om bij te houden wat het winkelend publiek uit de schappen haalt. Ook heeft het concern in zijn thuismarkt onder meer een eigen boekwinkelketen.

In de kledingzaak, genaamd Amazon Style, stopt Amazon ook weer nieuwe technische snufjes, zo is aangekondigd. Met behulp van kunstmatige intelligentie zullen klanten bijvoorbeeld advies krijgen over welke kleding, schoenen en accessoires voor hun interessant kunnen zijn.