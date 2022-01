American Airlines boekt hoogste omzet sinds uitbraak van corona

American Airlines heeft het afgelopen kwartaal de hoogste omzet geboekt sinds het begin van de coronapandemie. Veel mensen bezochten familieleden tijdens de feestdagen. Wel werden veel vluchten geannuleerd vanwege extreem weer en tekorten aan bemanningsleden door het oplopende aantal coronabesmettingen. De opbrengsten waren ook nog beduidend lager dan in het vergelijkbare kwartaal van 2019.

De grootste luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Staten boekte in het vierde kwartaal een omzet van 9,4 miljard dollar (8,3 miljard euro). In de laatste drie maanden van 2019 werd nog een omzet geboekt van 11,3 miljard dollar. In heel 2021 vervoerde American Airlines 165 miljoen passagiers. Dat ging met pieken en dalen, naargelang de geldende coronamaatregelen.

Dit alles resulteerde de afgelopen periode in een verlies van 931 miljoen dollar. Over het hele jaar werd een min geboekt van 5,4 miljard dollar. American Airlines verwacht dat de omzet voor het lopende kwartaal vanwege de voortdurende pandemie zeker een vijfde lager zal uitvallen dan in dezelfde periode in 2019.