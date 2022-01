Beurs in Hongkong fors hoger na verlaging leentarieven in China

De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag stevig vooruit. Beleggers reageerden positief op de verlaging van enkele belangrijke leentarieven in China, waarmee het land onder meer de geplaagde vastgoedsector lijkt te willen ondersteunen en het economische herstel aan wil jagen. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 2,5 procent. China schroefde het tarief voor eenjarige leningen met 10 basispunten terug, terwijl de kosten voor een vijfjarige lening, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente in het land, met 5 basispunten werden verlaagd.

De Chinese vastgoedbedrijven, die gebukt gaan onder flinke schulden, werden hoger gezet door het vooruitzicht op goedkopere hypotheken. De projectontwikkelaars Sunac en Shimao stegen tot ruim 11 procent. Country Garden en Evergrande wonnen tot 6 procent. Ook de Chinese techbedrijven lieten flinke winsten zien. Tencent, Alibaba en Meituan dikten tot 8 procent aan in Hongkong. De hoofdindex in Shanghai boekte een kleine winst van 0,2 procent.

De aandelenbeurs in Tokio veerde wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beter dan verwachte Japanse exportcijfers boden daarbij enige steun aan de handel. De uitvoer nam in december met 17,5 procent toe, terwijl economen hadden gerekend op een stijging van 16 procent. De Nikkei eindigde uiteindelijk 1,1 procent hoger op 27.772,93 punten. Een dag eerder raakte de hoofdgraadmeter nog bijna 3 procent kwijt.

Ook Sony (plus 5 procent) toonde herstel na de koersval van bijna 13 procent die volgde op het nieuws dat concurrent Microsoft de grote gamesontwikkelaar Activision Blizzard wil overnemen. Sony’s spelcomputer PlayStation staat een zwaardere concurrentiestrijd te wachten met Microsoft’s Xbox door de overname van Activision, dat bekend is van spellen als World of Warcraft en Call of Duty.