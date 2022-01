CNBC: Peloton pauzeert productie fitnessapparatuur om zwakke vraag

De Amerikaanse maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton Interactive gaat de productie van zijn dure hometrainers en loopbanden tijdelijk stilleggen vanwege een sterk gedaalde vraag. Dat meldde zakenzender CNBC op basis van interne documenten. Op Wall Street ging de koers van Peloton hard omlaag door het nieuws.

Volgens CNBC gaat het bedrijf de productie van hometrainers met twee maanden onderbreken en die van loopbanden met zes weken. Peloton spreekt van een “significante afname” van de vraag en wijst op toenemende concurrentie en ook prijsgevoeligheid bij consumenten waardoor zij terughoudender zijn om de dure producten van het bedrijf te kopen.

Peloton verdient zowel met de verkoop van fitnessapparaten als met abonnementen op trainingsvideo’s. In november verlaagde Peloton al sterk zijn financiĆ«le verwachtingen voor het lopende boekjaar. Door de versoepelde coronamaatregelen in veel landen zouden mensen minder geneigd zijn om thuis te sporten en gingen ze weer vaker naar de sportschool.

Op de beurs in New York is het aandeel afgelopen jaar hard omlaaggegaan door de zwakkere vooruitzichten. Daardoor gingen miljarden dollars aan beurswaarde van Peloton in rook op. In 2020 steeg de koers juist nog heel sterk door de grote vraag naar de producten van Peloton tijdens de pandemie.