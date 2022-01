FNV wil landelijk verbod op gebruik onkruidbestrijder glyfosaat

FNV wil een landelijk verbod op het gebruik van glyfosaat. Volgens de vakbond zijn er sterke aanwijzingen dat het onkruidbestrijdingsmiddel kanker, Alzheimer en Parkinson veroorzaakt bij mensen die ermee werken. Begin dit jaar zijn tuincentra als Intratuin gestopt met de verkoop van onkruidverdelgers met glyfosaat, waarvan Roundup de bekendste is.

Over de schadelijkheid van glyfosaat voor de gezondheid en het milieu is veel wetenschappelijke discussie. De stof staat bij de Wereldgezondheidsorganisatie te boek als “waarschijnlijk kankerverwekkend” en kan ook het bodemleven aantasten. De Europese Commissie staat het gebruik ervan toe tot eind 2022. Of de onkruidbestrijder daarna nog mag worden gebruikt, is afhankelijk van een nieuwe risicobeoordeling. Onder meer Nederland en Frankrijk voeren die beoordeling uit.

FNV wil dat Nederland niet wacht op Europese besluitvorming, maar zelf het “goede voorbeeld” geeft. “Werknemers in de agrarische sector moeten een veilige en gezonde werkomgeving hebben”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in een toelichting. “Het is onacceptabel dat deze stof nog gebruikt wordt.” Andere organisaties hebben al eerder opgeroepen tot een verbod.

In Nederland is het toegestaan om in de tuin glyfosaat te gebruiken, net als in de landbouw. Andere beroepen en sectoren, zoals hoveniers en waterschappen, mogen het bestrijdingsmiddel niet gebruiken.

Het Duitse chemieconcern Bayer, maker van Roundup, heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Volgens het bedrijf is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het middel kanker veroorzaakt. Wel heeft Bayer besloten vanaf 2023 geen producten met glyfosaat meer te verkopen aan particulieren in de Verenigde Staten.

Voor Bayer is de kwestie een hoofdpijndossier, dat het in handen kreeg na de overname van Monsanto in 2018. Monsanto bracht Roundup in de jaren zeventig op de markt. Tienduizenden Amerikanen hebben klachten ingediend omdat het middel kanker zou veroorzaken. Bayer heeft in zo’n 96.000 zaken een schikking getroffen, iets wat het bedrijf miljarden heeft gekost, maar duizenden andere zaken moeten nog voor de rechter komen.