KHN en FNV: aandacht voor geestelijk welzijn horecapersoneel

Vakbond FNV en brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) willen meer aandacht voor het geestelijk welzijn van horecapersoneel als gevolg van de coronacrisis. Daartoe roepen de twee organisaties op, omdat het gebrek aan perspectief in de sector kan leiden tot de uitstroom van personeel. De afgelopen weken kregen KHN en FNV Horeca signalen van leden over een “groeiend gevoel van onmacht” bij horecapersoneel, zeggen ze.

Horecamedewerkers geven aan zich zorgen te maken om een gebrek aan perspectief, angst voor het verliezen van werk of zorgen over de lange herstelperiode van hun horecabedrijf. Ook uitten veel medewerkers hun zorgen over het welzijn van hun werkgevers, zeggen de twee organisaties.

“De beperkingen en het gebrek aan toekomstperspectief leiden niet alleen tot onmacht, baanverlies en een voortdurende uitstroom van medewerkers, maar maken het voor de sector ook enorm lastig om mensen te blijven enthousiasmeren voor een baan in de horeca”, schrijven FNV en KHN.

KHN roept samen met FNV opnieuw op om de horeca per woensdag 26 januari te heropenen. De uitstroom van personeel brengt namelijk ook de snelheid van het herstel van de sector in gevaar, bepleiten ze.