Liander: meer knelpunten op het elektriciteitsnet voor bedrijven

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capaciteit van het net is hier bereikt. Dat meldt netbeheerder Liander in een update over de capaciteit. De knelpunten betreffen alleen klanten met een aansluiting voor grootverbruik, zoals bijvoorbeeld bedrijven.

In het Friese Akkrum, Midlum en Stiens kunnen bijvoorbeeld geen nieuwe grootverbruikers worden aangesloten. En op andere plaatsen is teruglevering van elektriciteit, die door zonnepanelen of windmolens is opgewekt, niet meer mogelijk. Een nieuw Gelders knelpunt is bijvoorbeeld Tiel, terwijl er in Noord-Holland problemen spelen in onder meer Alkmaar Noord en Medemblik.

De afgelopen maanden geven netbeheerders geregeld aan dat op plaatsen het netwerk volloopt. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Er zijn plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig en de uitvoering kost bovendien de nodige tijd, onder meer door de lange vergunningstrajecten. Ook hebben de netbeheerders al langer moeite om technisch personeel te vinden om de werkzaamheden uit te voeren.