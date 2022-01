Lufthansa verliest zaak over staatssteun aan vliegveld

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een zaak over illegale staatssteun aan het vliegveld Frankfurt-Hahn verloren bij het Europees Hof van Justitie. De steun was al in 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie, maar Lufthansa was het daar niet mee eens. Het bedrijf vliegt zelf niet op Frankfurt-Hahn, maar budgetmaatschappij Ryanair doet dat wel en die concurrent profiteerde van de steun, meent Lufthansa.

Frankfurt-Hahn kreeg van 2009 tot 2011 een kredietlijn van de overheid. Daardoor kon de luchthaven makkelijker aan geld komen om investeringen te doen om luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. De Europese rechter meende dat de goedkeuring uit 2014, die eerder al door het lagere Hof van Justitie van de Europese Unie overeind werd gehouden, ook nu kon blijven staan. Die lagere rechter had terecht meegewogen dat Lufthansa zelf geen last ondervond van de steun.

Ryanair vocht op zijn beurt de staatssteun die diverse nationale luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis kregen bij de rechter aan. Dat deed het onder andere ook bij steun aan Lufthansa. In de meeste gevallen kreeg de Ierse prijsvechter daarbij ongelijk.