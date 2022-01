Maaltijdbezorger Deliveroo groeide snel in 2021

Deliveroo is vorig jaar snel verder gegroeid. De klanten van de maaltijdbezorger bestelden voor in totaal 6,6 miljard pond of omgerekend net geen 8 miljard euro aan voedsel. Dat betekende een toename van 70 procent en was aan de bovenkant van de verwachtingen van het Britse bedrijf. In totaal bestelden klanten ruim 300 miljoen keer, bijna driekwart meer dan in 2020.

De groei werd aangejaagd door de prestaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar Deliveroo zijn sterkste marktpositie heeft. Het bedrijf profiteert net als branchegenoten al de hele coronacrisis van het feit dat voor de horeca maatregelen gelden en dat mensen thuiswerken. Daardoor bestellen ze vaker lunch en avondeten, in plaats van dat ze normaal gesproken ergens zouden gaan eten.

In oktober verhoogde Deliveroo zijn verwachtingen nog. Toen rekende het bedrijf erop dat consumenten ondanks de heropening van economie├źn maaltijden zouden blijven bestellen.

Verder gaat Deliveroo zich, net als concurrenten als Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway, ook richten op de markt voor boodschappenbezorging. Deliveroo heeft enkele zogeheten ‘dark stores’ in Londen. Vanuit die ruimtes die vergelijkbaar zijn met winkelmagazijnen biedt Deliveroo een eigen dienst voor snelle bezorging van boodschappen aan, vergelijkbaar met bijvoorbeeld flitsbezorger Gorillas. Volgens topman Will Shu van Deliveroo is de interesse van consumenten groot en bestellen die ook vaker.