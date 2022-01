Nederlandse consumptie steeg hard in laatste maand voor lockdown

Nederlandse huishoudens hebben in november bijna 9 procent meer besteed dan een jaar eerder. Daarmee ging de consumptie in de laatste maand voor de strenge lockdownmaatregelen van december opnieuw sterk omhoog, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral aan diensten gaven mensen in november meer uit. Voor prijsveranderingen gecorrigeerd gaat het om een toename van meer dan 14 procent. Die grote toename komt doordat de horeca in november 2020, waarmee wordt vergeleken, door een lockdown was gesloten. Pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, bibliotheken, zwembaden en musea moesten destijds ook vrijwel de hele maand dicht.

Verder verbruikten consumenten meer energie en gaven ze meer uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Daarbij speelt mee dat het afgelopen november kouder was dan een jaar eerder. Het CBS meldde onlangs al dat de omzet van de detailhandel in november ruim 5 procent hoger was uitgekomen. Met name kleding en schoenen gingen vaker over de toonbank.