Netflix stelt teleur met groei nieuwe abonnees, aandeel keldert

Streamingdienst Netflix heeft in het vierde kwartaal minder nieuwe abonnees binnengehaald dan analisten op Wall Street hadden verwacht. In het derde kwartaal had Netflix nog veel succes met de Zuid-Koreaanse thrillerserie Squid Game en het bedrijf kwam in de afgelopen periode met een hoop nieuwe series en films naar buiten. Op de beurs in New York ging het aandeel Netflix in de zogeheten handel nabeurs met wel 15 procent onderuit.

Het aantal nieuwe abonnees bedroeg 8,3 miljoen, maar kenners hadden in doorsnee op een aanwas van 8,4 miljoen nieuwe klanten gerekend. Wereldwijd heeft Netflix nu 221,8 miljoen abonnees. Netflix gaf aan voor het eerste kwartaal een groei van 2,5 miljoen nieuwe klanten te verwachten, wat analisten ook teleurstelt.

Mogelijk hebben prijsverhogingen voor abonnementen de populariteit van Netflix ondermijnd. Het bedrijf maakte abonnementen onlangs duurder in de Verenigde Staten en Canada, maar deed dat het afgelopen najaar onder andere al in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Tegelijkertijd ondervindt Netflix steeds meer concurrentie van vergelijkbare streamingdiensten van Disney, Amazon en HBO.