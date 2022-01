Ogen gericht op aanwas abonnees bij Netflix

Netflix maakt donderdagavond (Nederlandse tijd) bekend hoe het streamingplatform voor series en film heeft gepresteerd in de laatste maanden van 2021. Veel aandacht zal uitgaan naar de aantallen nieuwe abonnees die het Amerikaanse bedrijf heeft weten binnen te halen. In het derde kwartaal had Netflix nog veel succes met de Koreaanse thrillerserie Squid Game en de vraag is of nieuwe series en films ook zoveel kijkers weten te boeien.

Aan het einde van september had Netflix wereldwijd net geen 214 miljoen abonnees. Het bedrijf rekent er zelf op dat daar ongeveer 8,5 miljoen nieuwe betalende kijkers bij zijn gekomen.

Het is de vraag wat prijsverhogingen voor abonnementen doen met de populariteit van Netflix. Het bedrijf maakte abonnementen onlangs duurder in de Verenigde Staten en Canada, maar deed dat het afgelopen najaar onder andere al in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Tegelijkertijd ondervindt Netflix steeds meer concurrentie van vergelijkbare streamingdiensten van Disney, Amazon en HBO.

Netflix heeft behalve met Squid Game ook succes met het eveneens Zuid-Koreaanse Hellbound. Het bedrijf hoopt met de Koreaanse producties ook een groter publiek in andere landen te trekken, te beginnen met de snel groeiende markt in Oost-Aziƫ. Bij de nieuwe kwartaalupdate is het ook uitkijken naar nieuws over de eerste vijf mobiele games die Netflix onlangs lanceerde. Mogelijk onthult het bedrijf meer plannen om deze nieuwe tak uit te breiden.