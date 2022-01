Onderzoek: woningcorporatie wil verduurzamen maar weet niet hoe

Woningcorporaties zijn zich bewust van de duurzaamheidsopgave waar ze voor staan, maar weten vaak niet hoe ze de woningvoorraad moeten vergroenen. Dat geldt vooral voor de bestaande bouw. Dat komt naar voren uit onderzoek onder zestig corporaties dat met financiƫle steun van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is uitgevoerd. Bij veel instanties leeft onzekerheid over technische oplossingen en onduidelijkheid over beleid. Dat maakt dat driekwart van de corporaties ook nog geen duidelijke planning heeft gemaakt.

Volgens het onderzoek is de betrokkenheid van de corporaties bij de thema’s duurzaamheid en CO2-reductie groot. Zo zijn er vaak doorrekeningen gemaakt en liggen er ook wel plannen. Maar de grote vraag is vooral hoe die plannen uitgevoerd moeten worden. Ook de haalbaarheid van bijvoorbeeld het gasarm of gasloos maken van woningen is vaak een groot vraagteken.

Ruim de helft van de ondervraagde corporaties geeft verder aan dat de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn voor hun organisatie financieel niet haalbaar is. Daarbij leven er zorgen over de almaar oplopende bouwkosten en het gebrek aan mankracht en expertise in de eigen organisatie, maar ook bij bouwers en gemeenten. Ook zijn er zorgen over de terugverdientijd van investeringen als gevolg van de hogere kosten. Daardoor kiezen corporaties ervoor vaak niet te investeren.