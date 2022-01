Oud-bestuurder KPMG ook in hoger beroep vrijgesproken van fraude

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen is in hoger beroep vrijgesproken in een belastingfraudezaak. Volgens het Openbaar Minister zou bij de bouw van het grote KPMG-kantoor in Amstelveen sprake zijn geweest van fraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het gerechtshof Amsterdam sprak projectontwikkelaar Fred Meijer en een dochteronderneming van KPMG ook vrij.

In eerste aanleg werden Van Everdingen en andere verdachten ook al vrijgesproken. Het OM eiste in hoger beroep een celstraf van acht maanden tegen Van Everdingen en vijf maanden tegen Meijer. Tegen een dochteronderneming van KPMG, die de bouw regelde, was een boete geƫist van 100.000 euro.

Van Everdingen en anderen zouden de kosten voor de inrichting van het nieuwe kantoor hebben aangemerkt als kostenpost, terwijl het volgens het OM om verkapte winstuitkeringen zou zijn gegaan. Ook zouden betalingen opzettelijk onjuist als kosten in de aangiften van KPMG zijn opgenomen om fiscaal voordeel te krijgen. Om dit te verhullen zouden valse facturen zijn opgesteld. Het gebouw werd in 2010 opgeleverd.