Prosus en UMG aan kop in AEX dankzij koopadviezen

Techinvesteerder Prosus en platenlabel Universal Music Group (UMG) stonden donderdag bovenaan de Amsterdamse AEX-index. De bedrijven kregen een koopadvies van de belangrijke Amerikaanse bank Goldman Sachs. Ook Unilever toonde herstel. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat het levensmiddelenconcern geen hoger bod zal uitbrengen op de consumentendivisie van farmaceut GSK.

De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend door de inflatiezorgen en de vrees voor renteverhogingen om de sterke stijging van het algemene prijspeil af te remmen. In de eurozone kwam de inflatie uit op een definitieve 5 procent in december. Sinds de invoering van de euro was de inflatie nog niet eerder zo hoog.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 775,15 punten. Prosus en UMG stegen ruim 4 procent. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1071,61 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel vlak.

Unilever veerde 1,3 procent op. Het levensmiddelenconcern wilde ongeveer 60 miljard euro betalen voor het GSK-onderdeel. Dat bod werd echter afgewezen. Beleggers schrokken van het overnameplan en vreesden dat Unilever het bod zou gaan verhogen. Het aandeel verloor daardoor eerder deze week flink terrein. GSK daalde 1,5 procent in Londen.

Zorgtechnologiebedrijf Philips kampte met een adviesverlaging door Jefferies en zakte 2 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi stonden onderaan met verliezen tot 3,8 procent.

Supermarktconcern Ahold Delhaize daalde 0,3 procent. Volgens brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) krijgen supermarkten steeds grotere roosterproblemen door de uitval van personeel dat in quarantaine moet en dreigen schappen daardoor leeg te raken. De sector roept de regering daarom op om de quarantaineregels nog verder te versoepelen.

AB Foods zakte 3 procent na een handelsupdate. De winkelsluitingen van dochter Primark in Nederland, maar ook in Oostenrijk, hebben naar schatting 36 miljoen euro aan omzet gekost in de afgelopen zestien weken. Deliveroo steeg dik 3 procent in Londen. De Britse maaltijdbezorger verwerkte in het vierde kwartaal flink meer orders. Concurrent Just Eat Takeaway klom 1,2 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1345 dollar waard, tegenover 1,1350 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 86,57 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 88,12 dollar.