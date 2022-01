Randstad: HR-manager, monteur en IT-specialist het meest gevraagd

Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt zijn er steeds meer beroepen met een grote kans op een baan. Dat meldt uitzendconcern Randstad in zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen. Dit jaar staan de HR-manager, IT-specialist, hovenier, installateur en monteur hoog in de lijst. Verder is er ook een grote vraag naar pedagogisch medewerkers, gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen), bezorgers en medewerkers van klantenservices.

Randstad verwacht dat met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, ook door de sterke economische groei en vergrijzing, er meer mensen in beweging zullen komen. Daarbij zijn de inhoud van de werkzaamheden en de beloning een belangrijke motivatie om van baan te wisselen. Volgens Randstad zullen werkgevers “alles uit de kast moeten trekken” om personeel te vinden of te behouden. Daarbij speelt ook de ontwikkeling van het coronavirus volgens de uitzender een rol.

Maar ook ontwikkelingen op het gebied van techniek, klimaat en politiek zijn volgens Randstad mogelijk van grote invloed op de kansrijkheid van banen. Daarbij wijst het uitzendconcern naar de afspraken die in het regeerakkoord staan, maar ook naar het groeiende belang van cybersecurity en de inzet die nodig is voor de energietransitie.

In de techniek, ICT, zorg en in het onderwijs staan volgens Randstad structureel de meeste vacatures open. Verder heeft de pandemie voor een grote vraag naar specifiek personeel als testers, klantenservicemedewerkers en bezorgers gezorgd. De vraag daarbij is of dit tijdelijk is. Volgens Randstad is het verder vooral zaak om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen.