Ryanair heeft meer vertrouwen in herstel Europese luchtvaart

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft steeds meer vertrouwen in het herstel van de Europese luchtvaart nu de zorgen over de impact van de omikronvariant van het coronavirus lijken weg te ebben. Volgens topbestuurder Eddie Wilson van Ryanair in een interview met persbureau Bloomberg is de prijsvechter van plan de capaciteit deze zomer te verhogen naar een niveau dat hoger ligt dan in 2019, voordat de coronacrisis toesloeg.

“Zodra de beperkingen bij bestemmingen zijn opgeheven verwacht ik een opleving bij het reizen. Mensen zullen concluderen: ik ben gevaccineerd, geboosterd, de luchtvaartmaatschappijen vliegen weer, laten we op vakantie gaan”, aldus Wilson. Hij staat aan het hoofd van Ryanair DAC, de grootste maatschappij onder de vleugels van Ryanair.

In januari en februari heeft Ryanair volgens Wilson de capaciteit juist verlaagd in verband met de opkomst van omikron. Vorige maand zei Ryanair nog dat het verlies over het lopende gebroken boekjaar waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan eerder gedacht vanwege de virusvariant.