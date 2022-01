Techinvesteerder Prosus uitblinker in groene AEX

Techinvesteerder Prosus was donderdag een uitblinker op de Amsterdamse aandelenbeurs, die de sessie hoger afsloot. Dat kwam mede door een koopadvies van Goldman Sachs. Ook platenlabel Universal Music Group (UMG) kreeg een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank en behoorde eveneens tot de sterkste stijgers in de AEX.

De AEX eindigde met een plus van 0,7 procent op 778,26 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 1076,48 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent, maar de hoofdgraadmeter in Londen daalde licht.

Prosus stond bovenaan de AEX met een plus van 6,5 procent. Het bedrijf profiteerde ook van een sterke koersstijging van het Chinese technologieconcern Tencent waarin Prosus een groot belang heeft. UMG volgde met een winst van 6 procent.

Telecomconcern KPN was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2 procent. De chipfondsen ASMI en Besi verloren 1,8 procent en staalconcern ArcelorMittal leverde 1,6 procent in. Zorgtechnologiebedrijf Philips kampte met een adviesverlaging door Jefferies en werd 0,3 procent lager gezet.

Levensmiddelenconcern Unilever sloot met een verlies van 0,8 procent. Eerder op de dag stond het aandeel nog in de plus door opluchting bij beleggers door het nieuws dat Unilever geen hoger bod zal uitbrengen op de consumentendivisie van de Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK). In Londen ging GSK 1 procent omlaag.

In de MidKap was de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost een opvallende daler met een koersverlies van 5,6 procent. Biotechnoloog Galapagos was koploper met een plus van 4,3 procent bij de middelgrote fondsen op het Damrak.

AB Foods zakte ruim 4 procent in Londen na een handelsupdate. De winkelsluitingen van dochter Primark in Nederland, maar ook in Oostenrijk, hebben naar schatting 36 miljoen euro aan omzet gekost in de afgelopen zestien weken. Deliveroo steeg 2,5 procent op de Londense beurs. De Britse maaltijdbezorger verwerkte in het vierde kwartaal flink meer orders. Concurrent Just Eat Takeaway klom 3,7 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1337 dollar waard, tegenover 1,1350 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 87,80 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 89,10 dollar per vat.