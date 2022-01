Wall Street sluit in het rood en zet forse verliesreeks door

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag weer in het rood gesloten, waarmee de flinke koersverliezen van deze week een vervolg kregen. Eerder op de dag waren juist nog plussen te zien, maar de zorgen over een snellere renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank om de hoge inflatie te beteugelen, staken opnieuw de kop op onder beleggers op Wall Street.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 34.715,39 punten en de brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 4482,73 punten. De Nasdaq daalde 1,3 procent tot 14.154,02 punten. De technologiegraadmeter kwam woensdag al in het zogeheten correctiegebied terecht. Dat wil zeggen dat de index met meer dan 10 procent is gedaald ten opzichte van het laatste hoogtepunt.

De fabrikant van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton Interactive kelderde 24 procent. Het bedrijf gaat volgens zakenzender CNBC de productie van hometrainers en loopbanden tijdelijk opschorten vanwege een sterk afgezwakte vraag.

American Airlines verloor bijna 4 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte in het vierde kwartaal de hoogste omzet sinds de coronapandemie. Over het hele jaar leed het bedrijf wel opnieuw een verlies. United Airlines, dat ook met cijfers kwam, werd 3,4 procent lager gezet. De maatschappij waarschuwde dat de omikronvariant een negatief effect op de boekingen heeft gehad. Het herstel van de crisis wordt daardoor vertraagd.

Travelers dikte 3 procent aan dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de grootste verzekeraar van de Verenigde Staten. Na de slotbel komt streamingdienst Netflix (min 1,5 procent) met resultaten.

Ford Motor zakte 3,6 procent na een adviesverlaging. Volgens analisten van zakenbank Jefferies is het aandeel te hard gestegen. De automaker is in een jaar tijd 130 procent meer waard geworden door optimisme over de elektrische voertuigen die het concern in ontwikkeling heeft.

De maker van vleesvervangers Beyond Meat leverde een eerdere winst in en daalde 2,9 procent. Fastfoodketen McDonald’s gaat een proef met de plantaardige McPlant-hamburger die wordt gemaakt door Beyond Meat uitbreiden naar meer locaties in de VS.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegenover 1,1337 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 86,29 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 87,52 dollar per vat.