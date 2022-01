Wall Street veert op na recente verliesbeurten

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag na opening wat opgeveerd na de recente stevige verliesbeurten. Beleggers schoven de zorgen over de stijgende rentes op de obligatiemarkten even aan de kant. De rentes zitten in de lift door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief dit jaar flink gaat verhogen om de hard oplopende inflatie te beteugelen.

Voorbeurs kwamen er nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. Zo bleek dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week is gestegen naar het hoogste niveau sinds oktober.

Ook gaat de aandacht uit naar de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten. Na de slotbel komt streamingdienst Netflix (plus 1,1 procent) als eerste grote technologiebedrijf met cijfers. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de aanwas van nieuwe abonnees van het bedrijf.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 35.169 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 4555 punten. De Nasdaq steeg 1 procent tot 14.501 punten. De techgraadmeter kwam woensdag in het zogeheten correctiegebied terecht. Dat wil zeggen dat de index met meer dan 10 procent is gedaald ten opzichte van het laatste hoogtepunt.

American Airlines won ruim 1 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte in het vierde kwartaal de hoogste omzet sinds de coronapandemie. Over het hele jaar leed het bedrijf wel opnieuw een verlies. De omzet in het eerste kwartaal zal volgens het bedrijf 20 tot 22 procent onder het niveau van dezelfde periode in 2019, het jaar voor de pandemie, liggen.

United Airlines, dat ook met cijfers kwam, steeg 0,8 procent. De luchtvaartmaatschappij waarschuwde dat de omikronvariant een negatief effect op de boekingen heeft gehad. Het herstel van de coronacrisis wordt daardoor vertraagd.

Travelers dikte 3,1 procent aan dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de grootste verzekeraar van de Verenigde Staten.

Ford zakte 3 procent na een adviesverlaging. Volgens analisten van Jefferies is het aandeel te hard gestegen. De automaker is in een jaar tijd 130 procent meer waard geworden door optimisme over de elektrische voertuigen die het concern in ontwikkeling heeft.

Meta won bijna 2 procent. Socialmediaplatform Instagram, onderdeel van het moederbedrijf van Facebook, gaat influencers de mogelijkheid geven om betaalde abonnementen aan te bieden aan hun fans.