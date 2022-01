Winkelsluitingen kostten Primark-moeder miljoenen aan omzet

De winkelsluitingen in Nederland, maar ook in Oostenrijk, hebben modeketen Primark naar schatting 30 miljoen pond (36 miljoen euro) aan omzet gekost. Dat meldde de Britse Primark-moeder AB Foods in een handelsupdate over de zestien weken voorafgaand aan 8 januari. In andere landen bleven de Primark-winkels wel open, maar uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus waren er de laatste tijd wel minder mensen in die filialen.

De totale omzet van de winkelketen ging op jaarbasis fors omhoog. Deze steeg met bijna een derde tot 2,7 miljard pond. De vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder gaat mank vanwege de winkelsluitingen in veel meer landen destijds als onderdeel van de coronamaatregelen. In vergelijking met de periode voor de crisis lag de omzet van Primark-winkels die langer dan een jaar open zijn de voorbije periode 11 procent lager. De Verenigde Staten waren een positieve uitschieter. Daar kwamen de verkopen op vergelijkbare basis uit boven het niveau van voor de crisis.

De snelle opkomst van de omikronvariant van het coronavirus zorgde vanaf december, los van de sluitingen in Nederland en Oostenrijk, ook in andere winkels voor verstoringen. Mensen in onder andere Ierland en het Verenigd Koninkrijk dachten wel twee keer na alvorens een winkel binnen te stappen. Maar volgens het bedrijf lijkt, gelet op het aantal bezoekers van de winkels nu, het herstel al wel ingezet. De toekomst blijft evenwel ongewis, zo klinkt het.

Primark opende zijn eerste winkel in 1969 in Dublin. In 2008 kwam de keten naar Nederland. Op dit moment telt de keten meer dan twintig Nederlandse filialen. Het concern is na de aanstaande opening van winkels in Roemeniƫ en Slowakije in zestien landen actief.

Verder meldde AB Foods, dat ook actief is met onder andere ontbijtgranen en suiker, dat het nog altijd last heeft van verstoringen in de leveringsketen en hogere prijzen. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt de hogere prijzen voor onder andere energie en grondstoffen aan klanten door te berekenen.