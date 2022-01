Ziekteverzuim opnieuw ‘uitzonderlijk hoog’ door coronagolf

Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij “uitzonderlijk hoog” als gevolg van de nieuwe coronagolf. Vooral in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en de bouw vielen volgens arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare relatief veel mensen tijdelijk uit. Ruim een derde van de ziekmeldingen bij bedrijven was over de gehele linie vanwege corona.

Volgens de cijfers kwam het verzuim uit op 4,9 procent. Dit is wel iets lager dan in november, toen het ging om 5,1 procent. Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat er door de lockdown en kerstvakantie toch al meer mensen thuis zaten. Dat die twee factoren de cijfers zouden beïnvloeden was eigenlijk al verwacht, zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

Nu de vakantie en lockdown voorbij zijn, denkt hij dat het verzuim weer gaat stijgen. “Het aantal coronabesmettingen blijft hoog. En ondanks dat we door de omikronvariant minder ziek worden, vallen werkenden toch een paar dagen uit.”

Dat het verzuim vooral in enkele specifieke sectoren speelt is volgens Penders geen toeval. “Dit zijn sectoren waar werknemers volgens een dienstrooster en vrijwel altijd op locatie werken”, geeft de deskundige aan. Daar heeft een coronabesmetting bij een collega dus meer impact.

Bij financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening, waar het veelal om kantoorwerk gaat, pakte het verzuim volgens de arbodiensten het laagste uit. ArboNed en HumanCapitalCare zijn onderdeel van de HumanTotalCare-groep en gezamenlijk werkzaam voor in totaal circa 1 miljoen werkenden.

Ook verzekeraar Interpolis, onderdeel van Achmea, merkt dat het verzuim de laatste maanden sterk is opgelopen. In december kreeg de firma zelfs meer dan 3500 ziekmeldingen doorgegeven van werkgevers die klant zijn bij de verzekeraar. Dit aantal kan nog oplopen omdat meldingen voor december nog steeds doorgegeven kunnen worden. Maar het aantal is nu al meer dan de helft groter dan het gemiddelde aantal meldingen in december in de afgelopen drie jaar. De gemiddelde duur van het verzuim bedroeg dik 28 dagen. Dat is ook beduidend langer dan voorheen.

Eerder deze week lieten diverse grote Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld KPN en ING, al weten dat er meer coronabesmettingen waren onder hun personeel. Maar het hogere verzuim leidde er vooralsnog niet tot ernstige problemen. Supermarkten sloegen wel al alarm, vanwege de strenge quarantaineregels. Zij krijgen steeds grotere roosterproblemen door de uitval van personeel dat in quarantaine moet.