AEX-index koerst af op verlies na negatieve draai Wall Street

De Amsterdamse beurs lijkt vrijdag met een fors verlies te openen na de negatieve draai op Wall Street. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq gaf donderdag een winst van dik 2 procent uit handen en eindigde uiteindelijk met een verlies van ruim 1 procent. De zorgen over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken, hielden beleggers in de greep. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor meer risicovolle beleggingen als aandelen.

De AEX-index koerst af op een openingsverlies van zo’n 1,9 procent. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met flinke verliezen beginnen aan de laatste handelsdag van de week. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië verloren vrijdag terrein. In Tokio ging de Nikkei 0,9 procent lager het weekeinde in.

Tegenvallende resultaten van de Amerikaanse streamingdienst Netflix, een van de topfavorieten tijdens de coronapandemie, drukken eveneens op het beurssentiment. Het bedrijf haalde in het vierde kwartaal minder nieuwe abonnees binnen dan verwacht en beleggers stuurden het aandeel in de zogeheten nabeurshandel ruim 20 procent omlaag.

Daarnaast houden beleggers de ontwikkelingen rond Oekraïne in de gaten. De Amerikaanse president Joe Biden beklemtoonde dat elke overschrijding van de Russisch-Oekraïense grens door Russische troepen in zijn ogen “een invasie” betekent. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spreekt vrijdag met zijn Russische collega Sergei Lavrov in Genève over de kwestie.

Op het Damrak kwam Beter Bed met resultaten. De beddenverkoper zag de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen ondanks de aanhoudende uitdagingen vanwege de coronamaatregelen. Ook kampt het bedrijf met hogere grondstofprijzen en problemen in de toeleveringsketen.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM staat eveneens in de belangstelling door de uitval van vluchten bij KLM door coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen van het personeel. KLM kan nog niet zeggen hoeveel vluchten uiteindelijk niet doorgaan.

De euro was 1,1327 dollar waard, tegenover 1,1337 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omlaag na een onverwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 84,01 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 86,84 dollar per vat. Eerder deze week bereikten de olieprijzen nog het hoogste niveau sinds 2014.