Afspraken over onlineverkoop neusspray en paracetamol door supers

Supermarkten hebben afspraken gemaakt over een verantwoorde verkoop van neussprays, paracetamol en andere zogeheten zelfzorggeneesmiddelen. Dit is volgens de supers nodig omdat mensen steeds meer online winkelen en ook deze middelen met een muisklik in hun winkelmandjes stoppen.

Anders dan in de winkel kan online geen advies ingewonnen worden bij gediplomeerde drogisten. Daarom moet ook bij de onlineverkoop duidelijk gemaakt worden dat het om geneesmiddelen gaat, zo stellen de supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De supers gaan bij de verkoop van de zelfzorggeneesmiddelen nu informatie geven die nodig is om een verantwoorde keuze te maken. Als een consument toch nog vragen heeft, wordt die doorverwezen naar een informatiewebsite, zo staat in de CBL Richtlijn. Ook geeft de richtlijn invulling aan de extra wettelijke verplichtingen die gelden voor de verkoop van zogeheten UAD-geneesmiddelen.

Supermarkten denken ook na over manieren om de kwaliteit van de verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen verder te verbeteren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met beeldbellen waarmee consumenten laagdrempelig advies kunnen inwinnen.