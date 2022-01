ArcelorMittal en Signify onderuit in dieprode AEX

Staalproducent ArcelorMittal en verlichtingsconcern Signify waren vrijdag de grootste verliezers in een donkerrode Amsterdamse AEX-index. Rentevrees blijft de beurzen in zijn greep houden. Beleggers maken zich zorgen over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor risicovollere beleggingen als aandelen.

Alle aandelen in de AEX eindigden in de min. ArcelorMittal verloor 7,4 procent. Naast Signify (min 5 procent) werden maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 4,4 procent) en chemicaliënbedrijf IMCD (min 3,1 procent) flink lager gezet. Telecomconcern KPN (min 1 procent) had te maken met een adviesverlaging door UBS. Philips verloor 1,8 procent nadat het zorgtechnologiebedrijf door ING van de kooplijst werd gehaald.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,9 procent in het rood op 763,70 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 1053,84 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 2 procent.

In de MidKap verloor luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,4 procent, na nieuws dat KLM ‘proactief’ vluchten gaat schrappen vanwege het hoge ziekteverzuim onder personeel door coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. Door minder vaak te vliegen hoopt de luchtvaartmaatschappij de druk te verlichten voor vliegend personeel dat wél aan het werk kan. Flitshandelaar Flow Traders profiteerde van de onrust op de beurzen en was een zeldzame stijger met een plus van 1,7 procent.

PostNL daalde 0,1 procent. De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský heeft zijn belang in het postbedrijf verder uitgebreid tot 25 procent. Bij een belang van 30 procent moet de miljardair een overnamebod doen op de postbezorger, maar het blijft de vraag of hij dat echt wil.

In Madrid kelderde Siemens Gamesa meer dan 14 procent na een omzetalarm van de producent van windturbines. Eigenaar Siemens Energy zakte 14 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegenover 1,1350 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 85,19 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 87,87 dollar per vat.