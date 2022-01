Beter Bed: geen noodzaak voor hogere prijzen ondanks onzekerheden

Beddenfabrikant Beter Bed, dat ook eigenaar is van de keten Beddenreus en de matrassen van M line, ziet nog geen noodzaak om de prijzen van zijn producten structureel te verhogen vanwege de huidige marktomstandigheden. Het bedrijf geeft in een toelichting op de jaarcijfers aan net als andere bedrijven te kampen met onzekerheden rond het coronavirus, almaar oplopende prijzen voor grondstoffen en problemen in de logistiek. Maar Beter Bed ziet genoeg mogelijkheden om de kosten voor klanten laag te houden.

De beursgenoteerde onderneming sprak in een handelsupdate de verwachting uit dat het nog wel enige tijd zal duren alvorens het leven weer normaal is en hamert om die reden op kostendiscipline. Vooralsnog lukt het de onderneming om de uitdagingen het hoofd te bieden. Zo houdt Beter Bed bewust hoge voorraadniveaus aan om er zeker van te zijn dat spullen die klanten bestellen ook kunnen worden geleverd. Daarnaast werkt Beter Bed samen met een “breed scala” aan leveranciers. Verder heeft het bedrijf naar eigen zeggen ook toegang tot genoeg financiële middelen.

Net als andere niet-essentiële winkels moest Beter Bed recent een paar weken dicht. Dat heeft volgens de onderneming, die inmiddels bijna een kwart van zijn afzet online behaalt, duidelijk impact gehad op de verkopen. In het slotkwartaal van 2021 werd een omzet van 60,6 miljoen euro in de boeken gezet. Dat was 6,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen door de coronacrisis ook al winkels dicht moesten. Over het hele jaar viel de omzet in vergelijking met coronajaar 2020 dik 23 procent hoger uit op ruim 214 miljoen euro. De onlineverkopen dikten met 56 procent aan.

Verder meldt Beter Bed dat de beperktere openingstijden waar de winkels van het bedrijf in Nederland nu mee te maken hebben nauwelijks invloed hebben in vergelijking met normale omstandigheden. Vanuit overheidswege zijn niet-essentiële winkels nog altijd verplicht om hun deuren om 17.00 uur te sluiten.