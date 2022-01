Chipbedrijven ASMI en Besi onderaan in dieprode AEX

De Amsterdamse beurs ging vrijdag flink omlaag na de negatieve draai op Wall Street. Vooral de chip- en techbedrijven kregen rake klappen nadat de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq donderdag een winst van dik 2 procent uit handen moest geven en ruim 1 procent lager sloot. De zorgen over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank om de hard oplopende inflatie de kop in te drukken, hielden de markten in de greep. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor meer risicovolle beleggingen als aandelen.

Tegenvallende resultaten van de Amerikaanse streamingdienst Netflix, een van de topfavorieten tijdens de coronapandemie, drukten eveneens op het beurssentiment. Het bedrijf haalde in het vierde kwartaal minder nieuwe abonnees binnen dan verwacht. Het aandeel duikelde 20 procent op de beurs in Frankfurt.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte in de ochtendhandel 1,7 procent kwijt op 764,88 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap daalde 1,6 procent tot 1059,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,5 procent.

ASMI, Besi en ASML stonden onderaan met minnen tot 4,3 procent. Ook staalproducent ArcelorMittal behoorde tot de grootste dalers met een verlies van 3,9 procent. Telecomconcern KPN kampte met een adviesverlaging door UBS en zakte 1,4 procent. Philips verloor ook 1,4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf werd door ING van de kooplijst gehaald.

In de MidKap daalde luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,7 procent. KLM gaat vluchten annuleren vanwege het hoge ziekteverzuim onder personeel door coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. De luchtvaartmaatschappij kan nog niet zeggen hoeveel vluchten uiteindelijk niet doorgaan. Flitshandelaar Flow Traders profiteerde van de onrust op de beurzen en was de enige stijger met een plus van 2,5 procent.

PostNL verloor 0,7 procent. De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský heeft zijn belang in het postbedrijf verder uitgebreid tot 25 procent. Bij een belang van 30 procent moet de miljardair een overnamebod doen op de postbezorger, maar het blijft de vraag of hij dat echt wil. Křetínský heeft ook een belang in het Britse Royal Mail.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegenover 1,1337 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omlaag na een onverwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 84,06 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 87,03 dollar per vat.