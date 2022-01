Cruciale beroepen roeren zich om quarantaineregels

Steeds meer sectoren roepen op tot het versoepelen van de quarantaineregels vanwege personeelsproblemen door besmettingen. Diverse brancheorganisaties van cruciale beroepen, zoals de beveiligers en de afvalverwerkers, willen duidelijkheid van de overheid. Voor de cruciale beroepen zou deze week een quarantaine-advies komen.

Op dit moment geldt dat iemand die langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft, niet in quarantaine hoeft na contact met een besmet persoon. Ook mensen die korter dan acht weken geleden positief zijn getest en hersteld hoeven, mits ze geen coronagerelateerde klachten hebben, niet in quarantaine.

De NVRD, de branchevereniging voor publieke en gemeentelijke afvalbedrijven, zegt dat het quarantaine-advies voor 21 januari zou komen, maar dat deze datum op de website van de overheid is aangepast naar “binnenkort”. Volgens NVRD-directeur Wendy de Wild vullen medewerkers op andere plekken gaten in het rooster op, staat kantoorpersoneel “stand-by om bij te springen” en liggen afschalingsplannen klaar. De vereniging wil dat medewerkers zonder klachten, waarvan een huisgenoot of nauw contact positief getest is, aan het werk kan, bijvoorbeeld door dagelijks te zelftesten en mondkapjes te dragen.

De Nederlandse Veiligheidsbranche waarschuwt dat in het ergste geval bijna de helft van alle beveiligers in Nederland in quarantaine moet na nauw contact met een besmet persoon. “Dat zou desastreus zijn voor de veiligheid op veel plekken in het maatschappelijk leven”, zegt voorzitter en oud-minister Ard van der Steur. “Het mag niet zo zijn dat beperkte capaciteit bij cruciale beroepen, waaronder beveiliging, verdergaande opening van onze maatschappij in de weg staat”, aldus de voorzitter.

Luchtvaartmaatschappij KLM gaf al aan “proactief” vluchten te annuleren tussen 7 februari en 13 maart vanwege het hoge ziekteverzuim onder personeel door coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging voor supermarkten, waarschuwde woensdag voor lege schappen als de quarantaineregels voor supermarktmedewerkers niet worden versoepeld. Veel supermarktmedewerkers zijn jonger dan 18 jaar en kunnen nog geen boosterprik krijgen, waardoor ze niet vrijgesteld worden van de quarantaineplicht.