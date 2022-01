Kwart PostNL in handen Tsjechische miljardair

De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský heeft zijn belang in PostNL opnieuw uitgebreid. Hij heeft nu een kwart van het bedrijf in handen. Het is niet duidelijk wat de verdere plannen van Křetínský zijn. Via investeringsbedrijf Vesa Equity Investment heeft hij ook een belang van ruim 19 procent in het Britse Royal Mail.

In maart verscheen Křetínský voor het eerst in het register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) toen hij meer dan 5 procent van de aandelen had gekocht. De afgelopen maanden vergrootte de eigenaar van voetbalclub Sparta Praag dat belang gestaag. In augustus, september en november kwam er steeds 5 procent bij, waardoor hij eind vorig jaar al 20 procent van de aandelen in handen had.

Als Křetínský zijn belang vergroot tot 30 procent, moet hij verplicht een overnamebod doen.

Křetínský is onder meer eigenaar van energiebedrijf EP Infrastructure, dat hij mogelijk in Amsterdam naar de beurs wil brengen. Enkele jaren geleden kwam hij in het nieuws toen hij Metro, het moederbedrijf van groothandel Makro, wilde kopen. Zijn bod kreeg echter niet genoeg steun van aandeelhouders.