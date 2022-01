Metaalbedrijven minder positief door materiaaltekorten

Mkb-bedrijven in de metaalsector zijn beduidend minder positief geworden over de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2022. De grootste uitdagingen voor de sector zijn de gestegen grondstofprijzen en de beschikbaarheid van personeel en materialen. Dat meldt branchevereniging Koninklijke Metaalunie in de economische barometer van de sector.

Het MKB-metaal heeft een goed vierde kwartaal achter de rug, waarin zowel de binnen- en buitenlandse orderpositie als het bedrijfsresultaat verbeterde ten opzichte van het derde kwartaal. De verwachtingen van de binnenlandse orderpositie voor het eerste kwartaal zijn echter aanmerkelijk gematigder dan in de vorige kwartalen. In de eerste drie kwartalen van 2021 gaf een kwart van de bedrijven aan een groei van de orderpositie te verwachten. In het vierde kwartaal is dit teruggevallen tot slechts 8 procent.

Bedrijven die meer dan 10 procent van hun omzet exporteren verwachten voor het eerste kwartaal wel een verdere groei van de orderportefeuille. Van de exporteurs verwacht een derde een groei van de buitenlandse orderpositie, terwijl 8 procent verwacht dat deze zal afnemen.

In het vierde kwartaal had het merendeel van de bedrijven te maken met materialen of componenten die niet leverbaar waren. Chips, aluminium, roestvrijstaal, buizen- en kokermateriaal, kunststoffen, machineonderdelen en grondstoffen voor coatings waren het minst voorradig.

Net als in de voorliggende kwartalen verhoogde ook in het vierde kwartaal zes op de tien bedrijven hun verkoopprijzen. De verschillen tussen de sectoren bleven daarbij groot. De meeste bedrijven die de verkoopprijs hebben verhoogd, waren actief in de bouw of in de metaalwarensector.

Ook gaven minder bedrijven aan vast personeel in dienst te hebben ten opzichte van het begin van 2021. Voor ingehuurd personeel gelden vergelijkbare uitkomsten. Het aandeel bedrijven met vacatures blijft hoog, maar was iets minder hoog dan eerder in het jaar.