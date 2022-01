Pensioenbelegger APG spreekt zich ook uit over strategie Unilever

Weer heeft een aandeelhouder van Unilever zich uitgesproken over het bedrijf. Dit keer is het de Nederlandse pensioenuitvoerder APG. Die wacht op “een verbetering van de onderliggende groei van het bedrijf”. Deze belegger van het pensioengeld van pensioenfonds ABP was ook verrast over het bod op de consumentendivisie van GlaxoSmithKline.

“We houden van positieve verrassingen, maar het is voor ons niet evident dat dit er een is”, stelt APG in een toelichting. Het succes van Unilever is te danken aan autonome ontwikkeling en kleine overnames, vindt de pensioenuitvoerder. “Wij ondersteunen deze strategie omdat die zich in het verleden heeft bewezen.” APG wil nieuwe innovatieve producten zien die het marktaandeel van Unilever zouden moeten vergroten.

De opmerkingen van APG volgen kort op de mislukte poging van Unilever om de consumentendivisie van GlaxoSmithKline over te nemen. Die stap werd door de markten als een flagrante misstap bestempeld. Eerder klonk er ook al kritiek van Terry Smith, een van de grotere aandeelhouders van Unilever. Volgens hem is Unilever te veel bezig met het tonen van zijn groene ambities dan dat het zich bezighoudt met de algehele bedrijfsvoering.

Smith heeft deze week ook weer van zich laten horen. In een brief die is ingezien door zakenkrant Financial Times noemde hij de afgewezen overnamepoging een “bijna-doodervaring”. Hij vindt dat Unilever zich niet moet richten op grote overnames maar op het verbeteren van de eigen resultaten.

Donderdag was er ook nog kritiek op het bedrijf omdat het te weinig zou doen om gezonde voeding te promoten. Daarover uiten onder anderen artsen kritiek. In een resolutie roept een groep beleggers de onderneming op om doelen te stellen om het aandeel gezonde voedingsproducten dat wordt verkocht te vergroten.