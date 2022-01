Servië trekt vergunning voor lithiummijn in vanwege protesten

Servië heeft de vergunning voor een grote lithiummijn in het land ingetrokken. Dat deed de regering van premier Ana Brnabic vanwege grote weerstand van milieubewegingen tegen de plannen voor de mijn. De stap komt nu het land zich voorbereid op parlementsverkiezingen in april. De populistische regeringscoalitie verloor door de steun aan het mijnbouwproject de laatste tijd veel terrein in de peilingen.

Eerder had Brnabic al gezegd dat ze voorzag dat beslissingen over het project in Jadar pas na die verkiezingen definitief zouden worden genomen. Nu liet de premier weten dat “dit het einde is voor project Jadar”.

Het Brits-Australische mijnbouwconcern Rio Tinto zou de mijn gaan uitbaten en zou daarmee een van de tien grootste lithiumproducenten ter wereld worden. Dat metaal wordt onder meer gebruikt voor accu’s voor elektrische auto’s en is de afgelopen jaren snel in prijs gestegen.

Eerder deze week gaf Rio Tinto al aan niet te verwachten voor 2027 lithium te kunnen winnen in Servië, wat een jaar later is dan waar het bedrijf eerder op rekende. Rio Tinto wees toen op vertraging bij het verlenen van vergunningen. Brnabic verwijt het bedrijf nu niet afdoende informatie te hebben verstrekt aan de gemeenschap over het project, maar Rio Tinto zegt zich volledig aan de wet te hebben gehouden. Het bedrijf laat de “juridische onderbouwing” van het regeringsbesluit onderzoeken.

Aandeelhouders van Rio Tinto verwachten dat er na de verkiezingen alsnog een compromis komt, zo geven ze aan. Daarbij zal het bedrijf mogelijk een groter deel van de winst uit de mijn moeten afstaan of direct een groter bedrag voor de vergunning moeten betalen, verwachten ze.

De milieubeweging had eerder steun gekregen van prominente Serviërs, waaronder tennisser Novak Djokovic. Na de beslissing van de Servische regering trokken twitteraars daarom een vergelijking met hoe de tennisheld onlangs Australië werd uitgezet en grapten dat Servië Rio Tinto het land uit heeft gezet.

Op de beurs in Sydney daalde het aantal Rio Tinto vrijdag ruim 4 procent.