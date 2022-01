Socialemediabedrijven aangeklaagd na zelfmoord 11-jarige in VS

Instagram en Snapchat zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd door de moeder van een meisje dat op 11-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Selena Rodriguez zou twee jaar lang extreem verslaafd zijn geweest aan de sociale media en dat zou ertoe geleid hebben dat ze haar eigen leven nam.

De aanklacht is niet de eerste waarbij de zelfmoord van een jongere aan sociale media wordt geweten, maar komt wel op een gevoelig moment voor de platforms. Eind vorig jaar startte een groep Amerikaanse staten een onderzoek naar Instagram. Dat onderzoek richt zich op het risico dat Instagram vormt voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van jongeren en kinderen, juist groepen die het sociale netwerk graag aan zich bindt.

Aanleiding was een klokkenluider die stelde dat Instagrams moederbedrijf Meta al jaren op de hoogte was van de invloed die Instagram had op jonge gebruikers, maar daar geen actie op ondernam. Het bedrijf reageerde destijds al door te zeggen dat de berichten dat het winst boven veiligheid stelde onwaar waren.

Tammy Rodriguez beschuldigt Meta en Snapchat-moeder Snap ervan dat hun product niet goed werkt. Ook verwijt ze hen nalatigheid en zouden ze de Californische wet voor de bescherming van consumenten hebben overtreden. De zwaarste kritiek gaat naar Snapchat. Dat sociale netwerk zou gebruikers “op overdadige en gevaarlijke manieren” belonen voor aandacht.

Tot nu toe hebben socialemediabedrijven zich met succes weten te beschermen tegen dergelijke zaken. Doorgaans doen ze een beroep op een Amerikaanse wet uit 1996 die internetplatformen niet aansprakelijk maakt voor de gevolgen van wat hun gebruikers plaatsen. Die wet staat ook al enige tijd ter discussie.