Topvrouw IMF vindt dat China strenge corona-aanpak moet herzien

China zou zijn strenge corona-aanpak moeten herzien omdat de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus toch anders is dan eerdere virusgolven. Dat vindt topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ze heeft de indruk dat de strikte beperkingen voor bijvoorbeeld fabrieken en havens steeds meer op een “last” beginnen te lijken, die het economisch herstel zowel in China zelf als in het algemeen in de weg staan. Tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC zei ze dat China’s aanpak hoewel aanvankelijk succesvol, nu meer risico’s dan voordelen met zich meebrengt.

Van omikron is bekend dat het heel besmettelijk is, maar dat de variant minder ziekmakend is. China kent al langer hele strenge quarantaineregels voor mensen die positief op corona testen. Die kunnen daardoor niet naar het werk. Ook schuwen de autoriteiten er niet voor om grote beperkingen op te leggen voor bijvoorbeeld de overslag van goederen.

Onlangs bleek dat de scheepvaart in Chinese havens weer flink werd ontregeld door corona. Door vertragingen en omleidingen raakten vaarschema’s behoorlijk vertraagd. Ook moest bijvoorbeeld autofabrikant Toyota weer een fabriek stilleggen. Dergelijke verstoringen zorgen wereldwijd voor problemen omdat ze de leveringsketens van bedrijven in de war schoppen.

Het IMF komt volgende week met zijn nieuwe economische prognoses voor de wereldeconomie. Dat is later dan gepland, aangezien de organisatie naar eigen zeggen meer tijd nodig had om de nieuwe virusgolf te verwerken in de berekeningen. Georgieva zei vorige maand al dat de nieuwe ramingen voor de wereldwijde economische groei waarschijnlijk somberder zijn dan die van het afgelopen najaar.