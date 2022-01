Olie- en gasconcern TotalEnergies trekt zich terug uit Myanmar vanwege de verslechterde mensenrechtensituatie in het land. Sinds de staatsgreep door de militaire junta in februari vorig jaar hebben meerdere westerse bedrijven zich al teruggetrokken.

TotalEnergies zegt in een reactie dat de situatie sinds de machtsovername aanhoudend is verslechterd. Dat bracht de onderneming ertoe zijn aanwezigheid in het land opnieuw te bekijken. Volgens een verklaring kan het bedrijf onvoldoende een positieve bijdrage leveren in het land, waarop het zijn conclusies trok.

De gasactiviteiten van de Franse energie-onderneming zijn een belangrijke inkomstenbronnen van de junta. Het concern staat onder druk van actiegroeperingen die vinden dat het bedrijf moet stoppen met het financieel ondersteunen van de machthebbers, onder andere vanwege de behandeling van de Rohingya-minderheid. Daarnaast kreeg het regime internationaal felle veroordelingen over zich heen voor het afzetten van een gekozen regering en het gevangennemen van regeringsleider Aung San Suu Kyi. De junta heeft ook bruut geweld gebruikt om protesten de kop in te drukken.

TotalEnergies is sinds 1992 met partners actief met gaswinning in het land. Het bedrijf zegt het contract nu op zonder dat het daarvoor financiƫle compensatie vraagt. De terugtrekking moet binnen zes maanden zijn gerealiseerd. De belangen van het Franse bedrijf zullen worden verdeeld tussen de huidige partners, mits die daarmee akkoord gaan. Dan gaat het om Unocal-Chevron, PTTEP, een dochteronderneming van het Thaise energiebedrijf PTT, en het Birmese staatsbedrijf MOGE.

TotalEnergies heeft zich naar eigen zeggen herhaaldelijk uitgesproken tegen geweld en schendingen van de mensenrechten in het land. Het bedrijf heeft ook geprobeerd de inkomstenstromen naar de junta zo veel als mogelijk te beperken, waarbij het nog wel binnen de regels bleef om de energievoorziening te kunnen garanderen.

De Europese Unie zei vorige maand dat ze bereid was om verdere sancties op te leggen aan Myanmar, terwijl de Verenigde Staten bekijken welke extra sancties nog genomen kunnen worden tegen de junta. TotalEnergies zegt zich te zullen schikken naar eventuele sancties en de uitvoering ervan te zullen steunen.