Webwinkel Drogist.nl lijft webshops voor ondergoed- en badmode in

Drogist.nl neemt de webshops voor ondergoed en badmode over van het Brabantse textielbedrijf Vetex. De grote internetdrogisterij wil daarmee zijn aanbod verder uitbreiden. Mede dankzij deze deal denkt het bedrijf komende jaren flink te kunnen groeien.

Onder meer Sloggies.nl en kinderondergoed.nl komen nu in handen van Drogist.nl. Ook behelst de deal Twyst.nl, dat exclusievere merken zoals Calvin Klein en Björn Borg verkoopt. Vrijwel alle voorraden zijn inmiddels naar Goes verhuisd, waar Drogist.nl sinds begin 2020 is gehuisvest.

Drogist.nl is naar eigen zeggen één van de grootste onlinedrogisterijen van Nederland. De webshop bestaat ruim tien jaar en biedt meer dan 70.000 artikelen voor gezondheid, afslanken, make-up, parfum en persoonlijke verzorging. De omzet kwam afgelopen jaar uit op 22 miljoen euro. Het streven is om in 2027 op een omzet van 75 miljoen euro uit te komen.

Vetex werd opgericht in 1966 in Eindhoven door Henk van Veghel, die met de naamgeving Van Veghel Textiel samenvatte. Sinds 2009 was Vetex ook online actief.

Met de betreffende medewerkers van Vetex is volgens de partijen “een goede regeling getroffen”. Vrijwel iedereen zou inmiddels een andere plek hebben gevonden. Precieze cijfers over de aantallen medewerkers zijn niet naar buiten gebracht. De bedrijven doen ook geen mededelingen over het overnamebedrag.