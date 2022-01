Accell stijgt op Damrak na overnamebod, Unilever toont herstel

Accell was maandag een positieve uitschieter op de Amsterdamse beurs dankzij een overnamebod op de fietsenfabrikant. Ook Unilever toonde verder herstel na de recente koersdruk die volgde op de mislukte overnamepoging van de consumentendivisie van GlaxoSmithKline door het concern. Philips werd licht lager gezet na publicatie van de resultaten.

Accell werd bijna een kwart meer waard. Het moederbedrijf van Batavus en Sparta heeft een overeenstemming bereikt met een consortium onder leiding van investeerder KKR over een overnamebod van 58 euro per aandeel. Het bod van zo’n 1,6 miljard euro wordt unaniem gesteund door het bestuur van Accell en wordt naar verwachting rond de zomer afgerond. De overname heeft volgens de partijen geen gevolgen voor de werknemers.

Unilever steeg 5 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat het investeringsfonds Trian Fund van de activistische belegger Nelson Peltz een belang heeft verworven in Unilever. Volgens analisten van Jefferies zal Peltz aandringen op een opdeling van het levensmiddelenconcern. Steeds meer aandeelhouders hebben kritiek op de prestaties van het bedrijf. Ook pensioenuitvoerder APG verklaarde te wachten op groeiverbetering bij Unilever.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 765,42 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1047,47 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Philips daalde 0,3 procent. Het zorgtechnologiebedrijf, dat onlangs al met een winst- en omzetalarm kwam, kampt met een kostbare terugroepactie van slaapapneuapparaten die een stevige hap uit de winst heeft genomen. Philips waarschuwde eerder ook al veel last te hebben van tekorten aan elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit. Topman Frans van Houten rekent op “aanzienlijke volatiliteit en tegenwind” op de korte termijn, maar voorziet herstel in de tweede jaarhelft.

Olie- en gasconcern Shell won 0,3 procent. Topman Ben van Beurden zei in een interview met de Franse krant Le Figaro investeringsmogelijkheden ter waarde van 4 miljard euro te bekijken in Frankrijk. Vodafone won 4 procent in Londen. Volgens persbureau Reuters spreekt het Britse telecomconcern met branchegenoot Iliad over de samenvoeging van hun activiteiten in Italiƫ.

De euro was 1,1312 dollar waard, tegenover 1,1342 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 85,67 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder op 88,39 dollar per vat.