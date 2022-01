Activistische investeerder wil directeur Peloton wegsturen

Blackwells Capital LLC, een activistische investeerder, is van plan de mede-oprichter en directeur van Peloton John Foley weg te sturen. Blackwells wil ook dat het bedrijf op zoek gaat naar een potentiële koper. De investeerder heeft een belang van minder dan 5 procent in het bedrijf. The Wall Street Journal meldde het nieuws als eerste.

De koers van het aandeel Peloton staat 80 procent lager dan een jaar geleden. Het bedrijf maakt fitnessapparatuur en groeide aan het begin van de pandemie snel. Vorige week berichtte zakenzender CNBC dat het bedrijf de productie van zijn dure hometrainers en loopbanden tijdelijk moest stilleggen vanwege een sterk gedaalde vraag. Peloton ontkende dat nieuws, maar met een gerapporteerde omzet van 1,14 miljard dollar (ongeveer in 1 miljard euro) in het vierde kwartaal voldeed het bedrijf niet aan de verwachtingen van analisten. De officiële kwartaalcijfers worden op 8 februari gepresenteerd.

Investeerder Blackwells vindt dat Peloton er op dit moment zwakker voorstaat dan voor de pandemie en wijt dat aan Foley. Blackwells denkt bovendien dat Peloton beter af is als onderdeel van een groter bedrijf.

Blackwells heeft wel de steun nodig van andere investeerders om de plannen doorgevoerd te krijgen.