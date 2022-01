Boeing investeert bijna half miljard in zelfvliegende taxi

Boeing investeert nog eens 450 miljoen dollar (400 miljoen euro) in Wisk, de ontwikkelaar van onbemande vliegende voertuigen die in de toekomst als taxi kunnen worden gebruikt. Dat heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer maandag bekendgemaakt.

Het in Californië gevestigde Wisk is eigendom van Boeing en Kitty Hawk, het luchtvaartbedrijf van Google-medeoprichter Larry Page. Wisk is een van de tientallen ontwikkelaars van elektrische voertuigen die verticaal kunnen opstijgen en landen. Deze kruising tussen een auto, helikopter en vliegtuig staat bekend als een eVTOL. In tegenstelling tot andere ontwikkelaars richt Wisk zich op voertuigen die zelf kunnen vliegen.

De beslissing van Wisk om de ontwikkeling van een bemande eVTOL over te slaan, waar veel andere start-ups en luchtvaartbedrijven aan werken, betekent dat het onbemande voertuig van het bedrijf later in gebruik zal worden genomen dan de streefdatum van 2024 die de meeste concurrenten voor hun bemande voertuigen voorzien.

Boeing wilde geen streefdatum geven voor het onbemande passagiersvoertuig van Wisk, maar volgens bronnen in de sector is het de bedoeling om het toestel rond 2028 voor certificering te presenteren in de Verenigde Staten.